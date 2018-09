Inep libera verba para transporte das provas do Enem O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação, determinou hoje o repasse de R$ 101,6 mil à Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os recursos vão garantir a segurança durante o transporte das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As informações são da Agência Brasil.