Inep muda mais uma nota de redação do Enem

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o erro ocorreu porque, no dia do exame, o caderno de resposta do estudante mineiro estava com o RG errado. Apesar de registrar a falha em ata, a nota do aluno não apareceu no sistema.

Essa é a segunda vez que o Inep altera a nota de uma redação. O outro caso é de um estudante de São Paulo que teve a avaliação alterada de "anulada" para 880 pontos. Nesse caso, entretanto, o próprio Inep alterou a nota após a Justiça decidir por dar vista à prova.

Em outro caso, no Rio de Janeiro, um candidato percebeu, ao receber vista da prova, que a soma das avaliações dos cinco critérios estava errada. Em vez de 520, ele havia ficado com nota 500. O aluno entrou com recurso na Justiça, que determinou a mudança. Apesar da ação, o MEC informou, por meio da sua assessoria, que a nota correta de 520 pontos já estava no sistema para que ele se inscrevesse no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujo prazo acabou ontem.

A pasta informou que houve um erro do consórcio (Cespe/Cesgranrio) que realiza o exame, mas não deu detalhes.