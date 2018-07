Inep muda sistema do Enad para evitar evazão

A partir de agora, a lista de presença só será disponibilizada aos estudantes uma hora depois do início da prova. Quem deixar o local antes desse tempo, será considerado ausente e ficará em situação irregular.

Levantamento do Inep constatou que 0,56% das provas do Enade 2012 foram deixadas totalmente em branco, mas há casos de estudantes que boicotam o exame, respondendo parte das questões ou anulando algumas de propósito.

A participação do estudante habilitado ao Enade é condição indispensável à expedição do diploma pela instituição. O Inep prevê que 196.855 estudantes concluintes façam o Enade 2013, que será aplicado pelo Cesgranrio. As informações sobre gastos serão consolidadas após a realização.

Cursos a serem avaliados

A prova será aplicada a alunos concluintes (do último ano, com expectativa de conclusão do curso até julho de 2014) de biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social e zootecnia.

O Enade também avaliará os cursos que conferem diploma técnico em agronegócio, gestão hospitalar, gestão ambiental e radiologia. Pela primeira vez, a USP participará em caráter experimental do exame, por amostragem.

"Achamos que essa portaria pode ajudar no comprometimento dos alunos", disse ao O Estado de S.Paulo o presidente do Inep, Luiz Cláudio, que afirmou que a medida foi discutida longamente dentro do ministério e com instituições de ensino. "O estudante fica esse tempo mínimo de uma hora para mostrar seu compromisso com a prova. É um momento importante para ele e para a educação superior brasileira, o aluno está ajudando na avaliação do seu curso."

Em outubro, o MEC divulgou que cerca de 30% dos cursos avaliados no Enade 2012 apresentaram resultado insatisfatório, com notas 1 e 2 (de um teto de 5). A edição de 2012 avaliou 7.228 cursos de 1.646 instituições de ensino superior - participaram 536 mil estudantes concluintes, do penúltimo e último semestre de seus respectivos cursos.

Além da prova, compõem o Enade o questionário de impressões dos estudantes sobre a avaliação, o questionário do estudante e o questionário do coordenador do curso. A prova tem 40 questões - das de formação geral e 30 de cada área. Há questões discursivas e de múltipla escolha.