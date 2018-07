Inep pode ter de mostrar provas de redação do Enem já O Ministério Público Federal no Ceará ajuizou, nesta quinta-feira, ação civil pública, em caráter de urgência, para que a Justiça determine ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Inep, a disponibilização, de forma imediata, e acesso às provas de redação do Enem 2012 devidamente corrigidas e não somente no dia 6 de fevereiro de 2013 como está previsto. A medida foi tomada após denúncia feita por um grupo de candidatos do Exame do Ensino Médio - Enem 2012.