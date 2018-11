Inep prevê 6 milhões de inscrições no Enem neste ano Em entrevista concedida à imprensa na tarde de hoje, a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Malvina Tania Tuttman, afirmou prever que o número de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano chegue a 6 milhões.