Inep quer estabelecer prazo para divulgar dados

"O Inep quer estabelecer metas para a divulgação dos dados. Por exemplo, após finalizado o processo da avaliação, determinar em quanto tempo divulgaremos as informações", disse Horta, ao ser questionado sobre o atraso na divulgação dos microdados da Prova Brasil 2009.

De acordo com ele, os dados ainda não foram liberados por conta de "problemas estruturais" e "absolutamente técnicos", que não foram detalhados. "Não tem fator político envolvido no atraso", afirmou.

Ainda não há previsão de data para a divulgação dos microdados. A Prova Brasil 2011 será aplicada no fim deste ano.

Enem. Na semana passada, em visita a São José dos Campos, interior de São Paulo, o ministro da Educação, Fernando Haddad, disse que o atraso na divulgação dos dados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por escola, referentes à edição do ano passado, estão relacionados ao recálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) por conta da reaplicação da Prova Brasil em 20 escolas brasileiras.

Segundo Haddad, todos os esforços do Inep estavam concentrados nesse processo e, por causa disso, os dados do Enem ainda não foram publicados.

No ano passado, os resultados do Enem 2009 foram divulgados na segunda quinzena de julho.

Neste ano, a divulgação dos dados por escola do Enem vai apresentar a taxa de participação de alunos por unidade - uma nova informação que, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), não altera os procedimentos habituais de publicação. As notas devem sair em uma semana.