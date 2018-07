Inep tem 72 horas para se manifestar sobre o Enem O Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE) propôs ontem uma Ação Civil Pública que pede a anulação total das provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2011 ou sua anulação parcial no que diz respeito às 13 questões que teriam vazado. A polêmica foi levantada após a descoberta de que o Colégio Christus, em Fortaleza, usou um caderno de exercícios com itens idênticos aos que caíram na prova.