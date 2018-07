Inep tem até hoje para contestar ação contra Enem Vence hoje, às 13h45, o prazo dado na sexta-feira pelo juiz da 1.ª Vara da Justiça Federal do Ceará, Luís Praxedes Vieira da Silva, para que o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) apresente justificativas para contestar o pedido de anulação total ou parcial das provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) feito pelo procurador da República, Oscar Costa Filho, por meio de uma ação civil pública. Após o vazamento de 13 questões da prova, aplicadas dez dias antes num simulado do Colégio Christus, de Fortaleza, o Inep decidiu anular a prova apenas dos 639 alunos do Christus.