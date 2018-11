Infância de John Lennon será levada às telas

A infância do cantor e compositor John Lennon será levada às telas de cinema com ajuda da agência britânica de desenvolvimento da indústria cinematográfica, UK Film Council.Nowhere Boy, como o projeto é intitulado em inglês, é baseado no livro Imagine This: Growing Up With My Brother John Lennon, escrito pela meia-irmã do ex-Beatle Julia Baird.O filme está sendo escrito pelo roteirista Matt Greenhalgh, vencedor de um prêmio Bafta - o Oscar do cinema britânico - por Controle, A História de Ian Curtis (2007).Segundo o comunicado passado à imprensa pelo UK Film Council, Lennon foi criado por sua tia sem se dar conta de que a verdadeira mãe vivia perto de sua casa.Quando eles se reencontram, ela o apresenta ao mundo do rock 'n' roll. Enquanto isso, disputas entre a mãe biológica e a tia geram "esperança e dor" em Lennon, afirma o material do UK Film Council.A obra receberá 35,5 mil libras (cerca de R$ 110 mil) de recursos da agência. Outros seis filmes receberão verbas.Em meados de 1957, Lennon encontrou Paul McCartney e, juntos, os dois se tornaram líderes dos Beatles e parceiros em grande parte das músicas do quarteto de Liverpool.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.