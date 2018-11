''Infantilizado ou infantil? Tentei ser as duas coisas'' "Eu sempre disse que punk era uma atitude. Nunca se baseou em ter um corte de cabelo moicano ou uma camiseta rasgada. Tratava-se de destruição, do potencial criativo que poderia haver nisso. Aconteceu que os banqueiros talvez tenham sido os maiores de todos os punks: eles andaram fazendo investimentos punks. Julie Burchill uma vez disse, de sua geração, que eram todos filhos ou de McLaren ou de Thatcher. Isso talvez tenha sido mais profético do que ela se dava conta. Mas eu acho que esse é um momento de transformação. (...) Há duas regras pelas quais eu sempre tentei viver: vire à esquerda quando supostamente deveria virar à direita; atravesse por toda porta pela qual você supostamente não deveria entrar. É o único caminho pelo qual você pode lutar através de sentimento autêntico num mundo baseado na falsificação. Não estou desacelerando enquanto envelheço. Estou indo mais rápido. Sempre quis escrever um musical. Tive essa ideia de fazer um sobre a vida de Christian Dior como um tipo de metáfora de Paris tentando se reposicionar como o centro da Europa civilizada após a 2.ª Guerra. Infantil ou infantilizado? Tentei ser ambos. Todo artista precisa de uma dose de infantilidade em sua maquiagem."