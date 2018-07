Inferno particular

Inferno astral é assim mesmo: cada um tem o seu, embora, no final das contas, a sensação de estar com a batata assando seja igual para todos. O que varia é a fase de cozimento. O ex-governador José Roberto Arruda, por exemplo, arde no quinto dos infernos astrais, enquanto o prefeito Gilberto Kassab é mantido em banho-maria, com água pelo umbigo, no caldeirão da má notícia. Cada um com seu cada qual, entende?!

Não se pode jogar na mesma fogueira a administração do Palmeiras e a economia da Grécia. São desastres diferentes! Tão distintos quanto o passado recente do ex-deputado José Dirceu e do golfista americano Tiger Woods, que esta semana anunciaram o fim de seus respectivos infernos astrais. Como se essa decisão fosse deles. Tolinhos!

AMADURECIMENTO

Os gols de Robinho no Santos despertaram o gosto pelo futebol no pequeno Robinho Jr. O orgulho com o pai bateu mais forte depois que ele parou de chupar o dedão durante as comemorações em campo. O menino cansou de pagar mico na creche por causa disso!

PÓ PARAR

"Me segura senão eu renuncio!"

Paulo Octávio, governador em exercício do Distrito Federal

A hora é essa!

Está com os dias contados esse hábito paulistano de marcar encontros para antes ou depois da chuvarada. O prefeito Gilberto Kassab abriu licitação para renovação dos relógios digitais da cidade. Essas coisas a oposição não vê. Ô, raça!

Que fase!

Mal e porcamente comparando o Palmeiras do Brasileirão do ano passado com o do Paulistão 2010 até aqui, cá pra nós, que falta faz o Obina nesse time, né não?

Imagem

Fala sério: se você fosse casado com a Patrícia Pillar faria programa de TV sem ela? Então por que diabos o PSB insiste em esconder o que Ciro Gomes tem de melhor?

Pé-frio

O que mais impressionou na visita de Dalai Lama à Casa Branca foram as sandálias tipo havaianas que ele usava no frio de Washington. Comenta-se na China que é exigência do patrocinador.

Incansável

É dura a vida de ministro do Meio Ambiente! Carlos Minc saiu de casa ontem, com a cara e a coragem, dizendo que ia a Búzios combater línguas negras na praia. Levou coletes pra três dias!

É a especialidade deles!

Quando, afinal, Pedro Simon e Cristovam Buarque vão pedir a renúncia de Paulo Octávio no Distrito Federal? Será que penduraram as chuteiras, caramba?!