Inflação em SP acelera no começo do mês, saúde pesa O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo subiu 0,49 por cento na primeira quadrissemana em maio, após alta de 0,39 por cento no mês de abril, refletindo maiores custos de saúde e despesas pessoais e uma menor queda de transportes, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira.