Inflação em SP desacelera mais que o previsto, a 0,32%--Fipe A inflação ao consumidor em São Paulo desacelerou mais que o esperado, refletindo menores altas nos preços de alimentos e de educação, que costumam pressionar os índices no primeiro mês do ano, mas em seguida perdem força. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo subiu 0,32 por cento na terceira quadrissemana de fevereiro, ante alta de 0,45 por cento na segunda, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), nesta sexta-feira. Analistas consultados pela Reuters previam, segundo a mediana de 10 projeções, uma inflação de 0,40 por cento. A faixa de prognósticos foi de 0,35 a 0,42 por cento. Os preços do grupo Alimentação avançaram 0,39 por cento nesta leitura, ante 0,59 por cento na anterior. Os de Educação tiveram elevação de 1,31 por cento, taxa ainda forte, mas bem abaixo da de 3,22 por cento apurada no período anterior. Os custos de Vestuário também auxiliaram no arrefecimento do índice ao acelerarem a queda para 0,40 por cento na terceira quadrissemana, ante baixa de 0,29 por cento na segunda. Já os preços de Transportes passaram a subir, em 0,14 por cento nesta medição, contra queda de 0,03 por cento na passada. O IPC mede a variação dos preços no município de São Paulo de famílias com renda até 20 salários mínimos.