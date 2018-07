Inflação em SP deve ficar entre 4,5 e 5% neste ano, prevê Fipe A inflação ao consumidor em São Paulo deve desacelerar para entre 4,5 e 5 por cento neste ano, mas o comportamento do dólar pode trazer surpresas positivas ou negativas para a projeção feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira. A estimativa segue a inflação de 6,16 por cento registrada em 2008. "O dólar será o grande balizador da inflação neste ano. Se o dólar se estabilizar entre 2,3 e 2,5 reais a inflação fica em até 5 por cento", disse Antonio Comune, economista da Fipe."Se superar 2,5 reais pode elevar a previsão de inflação no ano." A desaceleração prevista para o consumo brasileiro em 2009, em meio à crise financeira mundial pode ajudar a contrabalançar o impacto do câmbio, acrescentou ele.