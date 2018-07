Inflação em SP fica em 0,38% em setembro A inflação ao consumidor em São Paulo em setembro registrou a mesma variação verificada em agosto, reflexo de um aumento mais moderado dos custos com Habitação e uma redução menor dos preços dos alimentos. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) subiu 0,38 por cento no mês passado, mesma taxa apurada em agosto, mostraram dados divulgados nesta sexta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam uma taxa de 0,36 por cento, segundo a mediana e a média de 23 prognósticos, que oscilaram de 0,32 a 0,41 por cento. Os custos do grupo Habitação subiram 0,72 por cento em setembro, uma desaceleração frente ao avanço de 1,03 por cento apurado no mês anterior. Mas os preços do grupo Alimentação recuaram 0,32 por cento, uma queda menor do que a verificada em agosto, quando estes custos sofreram uma redução de 0,49 por cento. O IPC mede a variação dos preços no município de São Paulo de famílias com renda até 20 salários mínimos.