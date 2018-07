Inflação em SP sobe 0,39% na 3a quadrissemana de outubro A inflação ao consumidor em São Paulo acelerou na terceira quadrissemana de outubro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da capital paulista subiu 0,39 por cento no período, ante alta de 0,31 por cento na segunda quadrissemana de outubro, informou nesta segunda-feira a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Depois de ter registrado deflação na segunda prévia do mês, os preços do grupo Alimentação voltaram a subir, ainda que leves 0,02 por cento. O setor de Habitação também acelerou, com alta de 0,68 por cento ante 0,58 por cento na prévia anterior. Os custos com Transportes tiveram alta de 0,41 por cento na terceira quadrissemana de outubro, frente ao avanço de 0,37 por cento na leitura anterior. Os gastos com Saúde também tiveram alta mais expressiva, de 0,60 por cento, ante 0,38 por cento na segunda quadrissemana de outubro. O IPC mede a variação dos preços no município de São Paulo de famílias com renda até 20 salários mínimos. (Reportagem de Renato Andrade)