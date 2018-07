Inflação mostra resistência acima do que se antecipava--ata do Copom O Banco Central informou que a inflação ainda mostra resistência ligeiramente acima acima do que se antecipava, e repetiu que a política monetária tem de se manter "especialmente vigilante", segundo a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta quinta-feira.