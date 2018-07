Inflação na capital paulista sobe 6,16% em 2008 O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da cidade de São Paulo subiu 0,16 por cento no fechamento de dezembro, o que fez com que o indicador acumulasse uma alta de 6,16 por cento em 2008, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira. A variação de dezembro ficou abaixo da alta de 0,39 por cento registrada em novembro. Mas o ganho de 2008 ficou bem acima do registrado em 2007, quando o IPC-Fipe subiu 4,38 por cento. Analistas consultados pela Reuters esperavam uma alta de 0,25 por cento do IPC-Fipe em dezembro, de acordo com a mediana e a média de 17 estimativas. As projeções variaram de 0,10 a 0,37 por cento de alta. O IPC mede a variação dos preços no município de São Paulo de famílias com renda até 20 salários mínimos. (Por Renato Andrade)