Inflação pelo IGP-DI desacelera a 0,40% em outubro

Economistas consultados pela Reuters previam leitura de 0,42 por cento.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) avançou 0,48 por cento, ante 0,94 por cento.

O IPA agrícola caiu 0,62 por cento em outubro, após alta de 1,85 por cento em novembro. O IPA industrial, por outro lado, acelerou a alta, de 0,62 para 0,87 por cento.

As principais elevações individuais de preços no atacado foram de minério de ferro, adubos e fertilizantes compostos, mandioca, suínos e aves abatidas e frigorificadas.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) teve avanço de 0,26 por cento em outubro, contra 0,50 por cento em setembro.

As maiores quedas de preços no varejo foram de tomate, alho, pimentão, abobrinha e manga. Assim, os custos do grupo Alimentação ficaram estáveis, depois de subirem 0,55 por cento no dado anterior.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 0,23 por cento, ante alta anterior de 0,14 por cento.

(Reportagem de Vanessa Stelzer)