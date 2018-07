Inflação pelo IPC-S acelera a 0,34%, alimentos pesam

"Nesta apuração, quatro das sete classes de despesa componentes do índice apresentaram acréscimo em suas taxas de variação", disse a FGV em nota.

O destaque ficou com os custos do grupo Alimentação, que subiram também 0,34 por cento, após a estabilidade do dado anterior. Os itens que mais contribuíram para este movimento foram hortaliças e legumes e frutas.

Os grupos Educação, leitura e recreação, Vestuário e Transportes também tiveram aumento de preços.

As maiores altas individuais de preços foram de batata-inglesa, condomínio residencial, aluguel, plano e seguro saúde e gás de butijão.

(Reportagem de Vanessa Stelzer)