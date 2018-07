Inflação pelo IPC-S desacelera para 0,12% em junho

O indicador subiu 0,12 por cento em junho, ante alta de 0,39 por cento em maio e avanço de 0,20 por cento na terceira leitura do mês passado, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quarta-feira.

As principais contribuições para a desaceleração vieram do alívio nos preços de Habitação, com uma inflação de 0,12 por cento, e de Despesas Diversas, com alta de 0,31 por cento.

Alimentação, por sua vez, registrou alta de 0,12 por cento, ante queda de 0,30 por cento em maio.

Entre os itens individuais, as principais pressões de baixa foram de mamão papaia, cenoura, batata-inglesa, tarifa de eletrecidade residencial e laranja pêra. As pressões de alta, por outro lado, vieram de leite longa vida, aluguel residencial, alho, melancia e abobrinha.

