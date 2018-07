Inflação pelo IPC-S interrompe seis altas seguidas e desacelera

O indicador subiu 1,04 por cento na segunda prévia de fevereiro, contra alta de 1,33 por cento na primeira, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV), nesta quinta-feira.

Economistas ouvidos pela Reuters esperavam uma leitura de 1,07 por cento, de acordo com a mediana de 10 projeções que variaram de 1,05 a 1,20 por cento.

Os preços de Alimentação diminuíram a alta para 1,45 por cento na segunda prévia do mês, ante 1,69 por cento na primeira, devido sobretudo a um arrefecimento do aumento de frutas. Sazonalmente, o clima quente e chuvoso do começo do ano prejudica as colheitas de produtos in natura, elevando seus preços.

Os custos de Transportes aumentaram 3,13 por cento nesta leitura, ante 3,81 por cento na anterior. Esse grupo inclui a tarifa de ônibus urbano reajustada em São Paulo, que pressionou fortemente a inflação em janeiro.

Os preços de Educação subiram 1,12 por cento na segunda prévia, bem abaixo do salto de 2,63 por cento da primeira. As mensalidades escolares costumam ser reajustadas no começo do ano letivo, impactando a inflação em janeiro, mas a pressão já se dissipa ao longo de fevereiro.

Vestuário teve preços recuando 0,23 por cento ante estabilidade na primeira prévia.

