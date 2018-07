Inflação pelo IPCA acelera em janeiro e sobe 0,48% O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que baliza a política de metas de inflação, acelerou em janeiro por conta de uma alta generalizada dos itens que compõem o indicador, mostraram dados nesta sexta-feira. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo, o IPCA subiu 0,48 por cento em janeiro frente ao avanço de 0,28 por cento registrado em dezembro do ano passado. A variação do índice, a maior desde julho de 2008, ficou acima da mediana e da média das projeções de analistas consultados pela Reuters, que apontava alta de 0,42 por cento. As estimativas variaram de 0,35 a 0,50 por cento de alta. Os custos com Alimentos registraram no primeiro mês do ano uma alta de 0,75 por cento, contribuindo com 0,17 ponto percentual da variação do IPCA no período. "Com a maior contribuição individual do mês, as tarifas dos ônibus urbanos apresentaram variação de 3,24 por cento, enquanto os intermunicipais aumentaram 2,92 por cento", informou o IBGE em nota. O grupo Vestuário foi o único que apresentou desaceleração de preços de dezembro para janeiro, passando de uma alta de 0,99 por cento no último mês de 2008 para uma leve alta de 0,05 por cento na abertura de 2009. Em 2008, o IPCA acumulou alta de 5,90 por cento. Nos últimos 12 meses encerrados em janeiro, o índice acumulou alta de 5,84 por cento. O Banco Central persegue uma meta de inflação este ano de 4,5 por cento, com margem de tolerância de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo. (Por Rodrigo Viga Gaier; Texto de Renato Andrade)