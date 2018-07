Inflação pelo IPCA desacelera a 0,26% em setembro A inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desacelerou pelo quarto mês consecutivo em setembro, mas em ritmo mais fraco que o esperado. O IPCA subiu 0,26 por cento no mês passado, seguindo alta de 0,28 por cento em agosto, informou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Analistas consultados pela Reuters esperavam alta de 0,20 por cento para o IPCA, de acordo com a mediana dos prognósticos de 29 instituições financeiras, que variaram de 0,13 a 0,27 por cento. No ano, o IPCA acumulou avanço de 4,76 por cento e nos últimos 12 meses, de 6,25 por cento. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; Texto de Renato Andrade; Edição de Vanessa Stelzer)