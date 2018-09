Inflação requer 'constante atenção', diz Marques em sabatina

"Assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda implica dedicar constante atenção ao combate à inflação, fenômeno nocivo e injusto que ameaça soerguer-se sempre que a vigilância é amainada", disse Marques, de acordo com comentários preparados para discurso diante do senadores.

Ele também defendeu o papel do BC na supervisão do sistema bancário.

"A regulação criteriosa e a supervisão efetiva do sistema financeiro foram fatores primordiais para que o Brasil superasse a recente crise financeira internacional sem as marcantes sequelas vivenciadas por vários países e sem imputar perdas significativas para a sociedade brasileira."

Marques é sabatinado ao lado de Altamir Lopes, indicado para a diretoria de Administração. Os dois nomes são as primeiras indicações de Alexandre Tombini, presidente do BC desde o início do governo de Dilma Rousseff.

(Reportagem de Leonardo Goy)