Influência da China A mistura das cozinhas chinesa e peruana é o mote do Chifa Wok, projeto que reúne um ex-sócio do Killa e um ex-cozinheiro do La Mar. O arroz chaufa (R$ 30/R$ 36) é frito, com temperos orientais, gengibre e pedacinhos de omelete, e leva ou frutos do mar, ou carne de porco, ou de frango. R. Min. Jesuíno Cardoso, 513, Itaim Bibi, 4324-7868. 12h/15h e 19h/ 23h (sáb., 13h/16h e 20h/23h; fecha dom.) Cc.: todos.