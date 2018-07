Informa FNP eleva projeção de safra de soja do Brasil a 87,4 mi t

"O aumento na estimativa deve-se a ajustes na produtividade da soja em alguns Estados brasileiros, como Maranhão, Tocantins e Rio Grande do Sul", disse a consultoria em nota.

A colheita de soja no Brasil já foi encerrada em quase todos os Estados brasileiros, exceto no Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão, Tocantins e Piauí (região conhecida como Mapito), disse a FNP. A colheita alcança 94 por cento da área cultivada.

A estimativa oficial do Ministério da Agricultura é de uma safra de 86,08 milhões de toneladas da oleaginosa nesta temporada, contra 81,5 milhões em 2012/13.

O número mensal do governo deve ser atualizado na próxima quinta-feira.

Em relação ao milho, cuja segunda safra está em fase de desenvolvimento no país, a FNP estimou uma produção total de 70,5 milhões de toneladas em 2013/14. Trata-se de um aumento de 2,55 milhões de toneladas ante a projeção divulgada em abril.

"O incremento na produção foi puxado pelas condições climáticas favoráveis que se mantiveram até final de abril, consolidando assim, a perspectiva de mais uma safra cheia", disse a consultoria.

A avaliação dos técnicos é que o as chuvas ficaram acima do esperado no Centro-Oeste e no Paraná, o que beneficiou as lavouras cultivadas fora da janela ideal de plantio.

Para a safra de milho verão a FNP espera uma colheita de 30,5 milhões de toneladas, contra 30,2 milhões de toneladas da previsão anterior.

Para a segunda safra, a pesquisa aponta uma produção 40 milhões de toneladas, 2,25 milhões a mais que previsão anterior.

(Por Gustavo Bonato)