Informação sobre ônibus disponível no twitter

Daqui a uma semana, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também ganhará seu perfil (@cetsp_). No microblog, atualizado 24 horas, haverá boletins de trânsito e dados sobre ocorrências viárias.

Vistas como uma ferramenta complementar importante para quem dirige ou usa o transporte público na capital, as páginas surgem muito tempo depois da conta do Metrô (@metrosp_oficial), ativada em setembro de 2009, por exemplo. Outras autoridades de trânsito do País também apostaram antes na comunicação via Twitter. A CET do Rio lançou o seu perfil (@cetrio_online) há mais de dois anos e conta com 30 mil seguidores.

O coordenador do núcleo de comunicação da secretaria, Alexandre Pelegi, explica que, em um primeiro momento, as contas da SPTrans e da CET terão apenas caráter informativo. "No caso da CET, a preocupação vai ser informar sobre intervenções de trânsito, problemas que estão ocorrendo em determinado momento. O da SPTrans tratará, entre outros, de problemas de velocidade nos principais corredores de ônibus."