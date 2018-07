Informações sobre usina Três Irmãos estarão disponíveis em 20/01--Aneel

Os investidores interessados na usina terão de buscar na sede da agência em Brasília os DVDs com as informações técnicas sobre o empreendimento.

A usina é operada pela Cesp, que se recusou a participar em 2012 do plano de renovação antecipada de concessões de geração.

O governo já não trabalha mais com a data de 31 de janeiro para realizar o leilão, porque a documentação do edital ainda precisa seguir para o Tribunal de Contas da União (TCU), após a publicação do documento, ainda é necessário respeitar o prazo de 30 dias para a realização do certame.

Na semana passada, uma fonte do governo disse à Reuters que a expectativa era realizar o leilão em março.

(Por Leonardo Goy)