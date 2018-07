Informações via Google, Twitter e Facebook Para ajudar na busca por amigos e parentes após o terremoto que atingiu o Chile, o Google lançou a ferramenta "Buscador de Pessoas: Terremoto no Chile". No site chilepersonfinder.appspot.com o usuário pode procurar alguém ou dar informações sobre qualquer pessoa. Até a tarde de ontem o site já havia registrado 1.400 acessos. Já as redes sociais Twitter e Facebook estão sendo utilizadas para publicar notícias dos locais atingidos, buscar amigos e parentes, além de trocar informações.