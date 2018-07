'Informamos o que sabíamos', afirma a Chevron O supervisor de Meio Ambiente da Chevron, Luiz Pimenta, classificou de "incidente" o vazamento no Campo de Frade e afirmou que as técnicas de segurança da empresa são aplicadas internacionalmente. Segundo ele, o envio de imagens editadas da região do acidente para a ANP ocorreu por dificuldades técnicas. Ele disse que não houve tentativa de ocultar fatos, mas reconheceu que houve "preservação" de informações. "Nos limitamos a informar o que sabíamos. Algumas respostas ainda vão levar um tempo."/ FELIPE WERNECK