Infrações de trânsito sobem 33% em 2009 em São Paulo

Segundo a secretaria, o aumento das infrações está relacionado à expansão da estrutura de equipamentos eletrônicos de fiscalização.

Invadir a faixa exclusiva de ônibus passou de 75.194 autuações em 2008, para 192.745 em 2009, aumento de 156%. A desobediência ao rodízio cresceu de 1.375 para 1.726, aumentando 28%. Já o excesso de velocidade, foi responsável por 1.538.294 multas, o que representa crescimento de mais de 70% em relação às 901.604 autuações em 2008.

As autuações mais comuns foram: desobediência ao rodízio (1.726 ocorrências, 28%), excesso de velocidade (1.538 ocorrências, 25%), estacionamento irregular (991 ocorrências, 16%), falar ao celular dirigindo (457 ocorrências, 7%), avançar no sinal fechado (333 ocorrências, 5%). As demais ocorrências foram responsáveis por 19%, com o total de 1.209 infrações.