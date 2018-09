Infraero: 15,2% dos vôos atrasam no País no feriado A situação é normal nos principais aeroportos do País nesta manhã, primeiro dia do feriado prolongado de Corpus Christi. De acordo com a assessoria de imprensa da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), dos 737 vôos programados no País entre zero hora e 11 horas, 112 tiveram atraso igual ou superior a 30 minutos (15,2%) e outros 51 acabaram sendo cancelados (6,9%). No Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, dos 107 vôos previstos desde zero hora, na abertura do aeroporto, até 11 horas, 12 atrasaram 30 minutos ou mais (11,2%) e dois sofreram cancelamento (1,9%). Em Congonhas, na zona sul da capital paulista, entre 6 horas, quando o aeroporto abriu, e 11 horas, dos 81 vôos marcados, seis sofreram atrasos iguais ou maiores do que meia hora (7,4%) e 13 registraram cancelamento (16%).