Infraero: 17,4% dos voos foram cancelados até as 14h

Entre os maiores aeroportos do País, o Santos Dumont, no Rio, concentrava o maior número de cancelamentos, com 37 voos, ou 45,1% do total. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, também registrou alto nível de cancelamentos, em 33 voos, o correspondente a 26,2% do total.

O aeroporto de Guarulhos (SP) apresentava 21 cancelamentos até as 14h, ou 18,9% do total de partidas programadas. No Galeão (RJ), 13 voos foram cancelados (17,3%) e, em Brasília, foram 27 voos cancelados (26%).