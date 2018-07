Infraero: 19,7% dos vôos da Gol partem com atrasos A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) registrou, entre a meia-noite e 18 horas de hoje, 160 decolagens com atrasos superiores a 30 minutos, representando 12,8% do total de 1.247 vôos programados para o período nos aeroportos do País. Outras 45 decolagens foram cancelados. A maioria dos vôos atrasados é da empresa aérea Gol. Dos 385 vôos agendados pela empresa, 46 saíram com horários alterados (19,7%). Outros seis foram cancelados.