Infraero: 27,4% dos vôos atrasam nos aeroportos do País O último boletim divulgado na tarde de hoje pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) apontava atrasos em 477 dos 1.632 vôos previstos para todo o País. O índice representa 27,4% do total das operações. De acordo com a Infraero, entre os principais terminais do País, o que registrou maior percentual de atrasos foi o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, onde 66 dos 210 vôos previstos atrasaram (31,4%). Vinte e dois vôos foram cancelados (10,5%). No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, das 186 operações programadas, 49 aconteceram fora do horário e cinco foram suspensas. A Infraero informou que a Gol é a empresa com maior número de atrasos. Dos 503 vôos programados para sair até as 19 horas de hoje, 238 sofreram atrasos.