Infraero: 30,9% dos vôos estão atrasados até às 11 horas Os aeroportos brasileiros operam com elevado índice de vôos atrasados neste final de semana que antecede o Natal. De acordo com informações da estatal Infraero, 30,9% (218) das decolagens estavam atrasadas até as 11 horas e 2,4% (14) tinham sido canceladas. Os aeroportos do Galeão (RJ) e de Cumbica (SP), dois dos mais movimentados do Brasil, apresentavam, respectivamente, 51,4% (36) e 33,7% (34) dos embarques atrasados. Em Congonhas (SP), a Infraero registrava 16,7% (12) vôos atrasados e 12,5%(9) cancelados. Em Santos Dumont (RJ), os embarques fora de horário representavam 9,1% (2) do total e as decolagens canceladas, 13,6% (3). De acordo com o boletim divulgado há pouco pela estatal, o aeroporto de Brasília operava com 46,3% (25) vôos atrasados. Nos aeroportos do Sul, Nordeste e Norte do País, a Infraero também registrava altos índices de atrasos. Em Florianópolis (SC), 35,7% (5) das decolagens estavam atrasadas. Em Porto Alegre (RS), 42,9% (12) estavam com embarques fora do horário programado. Em Salvador (BA) e Fortaleza (CE), os vôos atrasados representavam 34,1% (14) e 30% (6) do total, respectivamente. Em Belém (PA), o índice era de 58,8% (10) das decolagens. Em Manaus, em 52,9% (9) dos embarques não cumpriam a programação inicial.