Infraero: 45,8% dos vôos da Gol partem com atrasos De acordo com o último boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), dos 1.351 vôos programados até 18 horas nos aeroportos do País, 356 saíram com atrasos superiores a 30 minutos, equivalentes a 26,4% das operações. Outras 76 decolagens foram canceladas (5,6%). A Gol continua sendo a empresa aérea que mais enfrenta problemas para cumprir sua agenda. Dos 424 vôos da empresa programados no período, 194 (45,8%) saíram com atrasos, além de outros 14 (3,3%) que foram cancelados. Neste momento, não há registro de chuvas em nenhum dos principais terminais aéreos do Brasil.