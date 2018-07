Infraero: 46,8% dos vôos da Gol decolam com atrasos Um dia depois de a Agência Nacional de Avião Civil (Anac) exigir medidas para que as empresas aéreas resolvam problemas encontrados pelos passageiros que embarcam nos terminais do País, o movimento hoje mostra que os problemas continuam. De acordo com o boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), dos 1.518 vôos programados nos aeroportos do País até 20 horas, 405 (26,7%) saíram com atrasos superiores a 30 minutos e outras 91 operações foram canceladas (6%). A Gol, que já foi notificada pela Anac que pode receber multas de até R$ 200 mil por conta dos atrasos, continua sendo a empresa aérea mais problemática. De um total de 468 vôos programados pela empresa, 219 saíram com atrasos (46,8%).