Infraero: 52,8% de voos domésticos têm atraso em SP

Os aeroportos de todo o País registraram até as 15 horas de hoje 464 voos domésticos com atrasos, ou 29,7% dos 1562 programados para hoje, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Dos voos internacionais, 37 registraram atrasos no mesmo período, o que representa 35,2% dos 105 programados.

A companhia aérea TAM é a que, proporcionalmente aos voos programados, teve mais voos domésticos com atrasos, 238, ou 46,1% dos 516 programados. A Gol teve o mesmo número de voos internacionais atrasados que a TAM, 13, o que representa 48,1% dos 27 programados para cada empresa.