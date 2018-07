Infraero: acidente no Rio atrasa 14 voos e cancela 6

Em nota à imprensa, a Infraero afirmou "que está empenhada, junto com a empresa aérea e o Corpo de Bombeiros, em apoiar a retirada do equipamento do local". "Após a remoção da aeronave e a liberação da pista pelo oficial de segurança de voo, as operações serão retomadas na pista principal." O Santos Dumont opera apenas com a pista auxiliar.

A Infraero informa que, em função do acidente, quatro voos foram alternados para o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão), também na capital fluminense, até as 10h45. A investigação para apurar as causas do acidente já começaram a ser executadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão do Ministério da Defesa.