Infraero: aeroporto de Congonhas opera por instrumentos O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, opera com o auxílio de instrumentos desde a sua abertura, às 6 horas de hoje, por conta da má visibilidade. Isso não prejudica, entretanto, as operações. Até as 8 horas, somente um dos 33 voos atrasou mais de meia hora. Outros 14 foram cancelados (42,4%). O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, opera sem restrições e não registrou nenhum atraso nos 30 voos. Porém houve 7 cancelamentos.