Infraero: aeroportos do País operam com poucos atrasos Os principais aeroportos do País operam normalmente hoje, segundo boletim da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero). Do total de 894 vôos programados desde a zero hora de hoje, houve atraso em 68 (7,6%) e cancelamento de 23 vôos (2,6%). Entre 13 horas e 14 horas, nove vôos (1%) atrasaram. Em São Paulo, houve atraso de um vôo (0,9%) no Aeroporto Internacional de Guarulhos na última hora. Dos 113 vôos programados para Cumbica desde a zero hora, 15 (13,3%) atrasaram e três (2,7%) foram cancelados. No Aeroporto de Congonhas, houve um atraso (1%) entre 13 horas e 14 horas, e desde a zero hora, três dos 100 vôos previstos foram cancelados (3%). Das 7 horas às 13 horas de hoje, houve transporte de ônibus entre o aeroporto de Congonhas e o autódromo de Interlagos. Amanhã, o mesmo esquema funcionará entre 6 horas e 14 horas. No sentido Interlagos-Congonhas, os ônibus vão até os pontos da Washington Luís próximos ao aeroporto. No Rio de Janeiro, dos 86 vôos programados para o Galeão desde a zero hora, cinco (5,8%) atrasaram, mas não houve atrasos na última hora. Três vôos (3,5%) foram cancelados. No Aeroporto Santos Dumont, dos 31 vôos programados, não houve atrasos, mas um vôo (3,2%) foi cancelado. Dos 71 vôos programados no Aeroporto de Brasília, um (1,4%) estava atrasado às 14 horas. Desde a zero hora, houve oito atrasos (11,3%) do total de 71 vôos.