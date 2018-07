Infraero: aeroportos têm 11,5% de atrasos no País O movimento nos principais aeroportos do País é tranqüilo hoje, véspera do feriado prolongado da Independência. De acordo com balanço divulgado pela Infraero, em todo o País, até 17 horas, 153 vôos sofreram atrasos superiores a uma hora (11,5%) e 88 foram cancelados (6,6%), de um total de 1.335 operações programadas. De acordo com a estatal, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, contabilizou o maior número de cancelamentos: 40 vôos, ou 20,7% dos 193 vôos programados. Outros 16 vôos atrasaram (8,3%). O Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, Grande São Paulo, registrou atrasos superiores a uma hora em 18 das 159 operações previstas (11,3%). Outras três operações foram suspensas (1,9%). O Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, registrou atrasos superiores a uma hora em oito dos 86 vôos previstos (9,3%). Outros quatro vôos foram cancelados (4,7%). Já no Aeroporto do Galeão, no Rio, dos 119 vôos programados, nove sofreram atrasos superiores a uma hora (7,6%) e dez foram cancelados (8,4%).