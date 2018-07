Infraero: aeroportos têm 19,2% dos voos cancelados Os aeroportos brasileiros registram 19,2% de cancelamentos em voos domésticos até as 9 horas de hoje. De acordo com o balanço da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos 660 voos programados até as 9 horas, 127 foram cancelados e 16 tiveram mais de meia hora de atrasos.