Infraero: Aeroportos têm movimento normal nesta manhã Os aeroportos brasileiros registram movimento normal neste Dia das Mães, de acordo com informações da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero). Do total de 370 vôos programados entre a zero e as 9 horas da manhã, 23 atrasaram, ou 6,2% do total. Entre as 8 horas e as 9 horas sete vôos registravam atrasos. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, não registrava atrasos e apenas um vôo tinha sido cancelado. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou sete atrasos, dos 65 programados desde a zero hora. No Rio de Janeiro, o aeroporto Santos Dumont não tinha vôos fora do horário previsto, nem cancelados. No terminal internacional do Galeão, havia registro de apenas um atraso e três cancelamentos, de 34 viagens programadas.