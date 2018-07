Infraero: aeroportos têm poucos atrasos nesta manhã Os aeroportos do País administrados pela Infraero operavam com poucos atrasos no fim da manhã deste sábado. De acordo com o boletim mais recente divulgado pela companhia, 26 (4,2%) dos 620 voos domésticos programados apresentaram atrasos da zero hora às 11 horas de hoje. No caso dos voos internacionais, quatro (17,4%) dos 23 programados tiveram atrasos.