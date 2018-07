Infraero afasta servidor que filmava mulheres em Belém A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) vai abrir processo administrativo contra o chefe do setor de Tecnologia da Informação do órgão lotado no Aeroporto Internacional de Belém, Gilberto Araújo da Silva, que foi preso nesta segunda-feira, 31 em flagrante pela Polícia Federal quando filmava embaixo das saias de mulheres no momento em que elas estavam na escada rolante.