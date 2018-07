Infraero aponta atraso em apenas 2,7% dos vôos no País

A situação nos aeroportos brasileiros está tranqüila na manhã deste domingo, 28. Apenas 13 dos vôos previstos para o período das 9 às 10 horas (2,7% do total programado para o dia) estavam atrasados, segundo boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Desde a zero hora, o número de aviões que partiram fora do horário previsto foi de 56 - ou 11,7% do total de 479 programados. Neste período, 3,5% dos vôos (17) foram cancelados. Veja Também: Confira a situação dos aeroportos no site da Infraero Os aeroportos com maior registro de atrasos foram Brasília e Cumbica. Em Brasília, dos 28 vôos previstos para este domingo, três que deveriam ocorrer das 9 às 10 horas estavam atrasados (10,7%), aumentando para 5 (17,9%) o registro desde a zero hora. Uma viagem foi cancelada, representando 3,6% do total. Já em Cumbica eram cinco as partidas e chegadas previstas para ocorrer das 9 às 10 horas e que acabaram com atraso (6,4% dos 78 marcados para o dia). Desde a meia-noite, já chega a 16 o número de atrasos (20,5%). Dois vôos foram cancelados (2,6%). Tanto em Natal quanto em Manaus quatro vôos sofreram atraso desde a zero hora, mas das 9 horas às 10 horas todas viagens programadas ocorreram dentro do horário previsto. Na capital do Rio Grande Norte, a programação contava com a partida de 14 aeronaves e na da Amazônia, de 15.