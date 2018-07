Infraero: atrasos atingem 10,9% dos vôos no País Balanço da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) divulgado às 17 horas de hoje registrava 146 vôos atrasados, ou 10,9%, e 193 decolagens canceladas, ou 14,5%, de um total de 1.335 vôos programados em todo o País. A maioria dos cancelamentos é da empresa aérea Gol, que registrou 52 vôos cancelados e outros 53 com horários alterados, entre os 414 marcados até o período. O número de vôos atrasados da TAM chegava a 50 e cancelamentos chegaram a 19, do total de 510 previstos.